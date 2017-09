Neuer: "Schock und OP gut überstanden"

Manuel Neuer hat sich zu Wort gemeldet

FC-Bayern-Schlussmann Manuel Neuer hat sich nach seiner OP per Instagram zu Wort gemeldet.

"Den ersten Schock und die OP gut überstanden. Danke für die vielen Genesungswünsche", so der Keeper, der seinen Beitrag mit einem Bild versah, das ihn mit zuversichtlicher Miene im Krankenbett zeigt.

Der 31-Jährige zog sich Training am Montag einen Haariss im linken Mittelfuß zu und bekam am Dienstag in Tübingen eine Platte eingesetzt.

Der deutsche Nationaltorwart, der erst kürzlich nach einem Bruch des linken Fußes auf den Rasen zurückkehrte, fällt voraussichtlich für den Rest des Jahres aus. Im Netz reagierten viele Weggefährten mit Genesungswünschen. Auch Bundestrainer Joachim Löw versprach Neuer die volle Unterstützung.

Als Ersatz für den mehrfachen Welttorhüter steht Sven Ullreich im Tor des FC Bayern. Die Reservistenrolle übernimmt der Münchner Youngster Christian Früchtl.