Zorc erklärt Sancho-Transfer

Jadon Sancho durfte bislang nur für die U23 des BVB spielen

Am letzten Tag der Transferperiode ließ Borussia Dortmund die Bundesliga noch einmal aufhorchen. Mit Jadon Sancho kam ein international begehrtes Top-Talent von Manchester City ins Ruhrgebiet. Auch der FC Bayern München hatte ein Auge auf den 17-Jährigen Engländer geworfen, musste sich aber den Schwarzgelben geschlagen geben.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat die Gründe dafür ausgemacht, dass Sancho sich für einen langfristigen Vertrag beim BVB entschied. "Da profitieren wir von den letzten Jahren", erklärte Zorc gegenüber "BVBtotal": "Wir reden nicht nur davon, Talente einzubinden, sondern praktizieren es. Wir bilden die jungen Spieler weiter aus und lassen sie auf hohem Niveau spielen."

Der Sportdirektor der Dortmunder scheint dem Youngster eine überzeugende Perspektive im schwarzgelben Dress aufgezeigt zu haben.

Während der 17-Jährige in München wohl damit hätte rechnen müssen, auf der Bank zu schmoren - Renato Sanches lässt grüßen - konnte Zorc auf etliche Talente verweisen, die den Sprung beim BVB geschafft haben. Die Liste von Christian Pulisic über Julian Weigl bis hin zu Ousmane Dembélé ist lang.

"Eines der größten Talente"

Sancho sei ein weiteres "Riesentalent - eines der größten Talente seines Jahrgangs in England", lobte Zorc und fügte hinzu: "Ich bin mir sehr sicher, dass wir in den nächsten Jahren noch viel Freude an ihm haben werden."

Allerdings bremste der 55-Jährige im gleichen Atemzug die Erwartungen. "Er ist 17 - er braucht vielleicht noch ein bisschen Eingewöhnungszeit."

Damit der Linksaußen allerdings überhaupt im Signal Iduna Park für die Profis auf dem Rasen stehen darf, fehlt noch eine Spielberechtigung. Diese soll am Donnerstag eintreffen.

Bislang durfte Sancho nur für die Zweitvertretung des Klubs ran. Beim 3:2-Sieg der Zweitvertretung des BVB gegen Rödinghausen Anfang September spielte der Youngster eine Halbzeit lang und legte dabei einen Treffer auf.