Alaba steht wieder auf dem Rasen

Steht vor der Rückkehr: David Alaba

Außenverteidiger David Alaba steht vor der Rückkehr in den Kader des FC Bayern München. Der Österreicher kehrte am Samstag in das Mannschaftstraining des Rekordmeisters zurück.

Nach dem 2:2-Unentschieden im Freitagabendspiel gegen den VfL Wolfsburg nahm Alaba am Samstag an der Trainingseinheit derjenigen Spieler Teil, die gegen die Wölfe nicht auf dem Rasen standen.

Der 25-Jährige hat in dieser Saison erst drei Pflichtspiele für den FC Bayern bestritten. Er hatte sich im WM-Qualifikationsspiel der Österreicher gegen Georgien (1:1) am linken Sprunggelenk verletzt. Seit dem musste Alaba drei Wochen lang pausieren und hofft nun auf eine Rückkehr zum nächsten Bundesliga-Spiel gegen Hertha BSC am 1. Oktober.

Die Kracherpartie gegen Paris Saint-Germain in der Champions League am kommenden Mittwoch (ab 20:45 Uhr) kommt allerdings wohl noch zu früh.