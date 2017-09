BVB-Angreifer Philipp stand vor Bayern-Wechsel

Maximilian Philipp wechselte vor der Saison von Freiburg nach Dortmund

Mit vier Treffern in dieser noch jungen Bundesliga-Saison sorgt Maximilian Philipp bei Borussia Dortmund derzeit für Furore. Der 23-Jährige kam vor der Saison vom SC Freiburg. Doch er hätte auch für den FC Bayern München spielen können.

Mit 17 Jahren war Philipp nämlich beim deutschen Rekordmeister im Training zu Gast. Ein Wechsel zur Junioren-Mannschaft der Bayern zerschlug sich allerdings aufgrund einer Verletzung. "Beim Probetraining zog ich mir einen leichten Faserriss zu. Am Ende wurde daraus nichts. Rückblickend kann man sagen: Es sollte alles so sein", zitiert die "Sport Bild" den BVB-Angreifer.

Philipp wechselte in der Folge von TeBe Berlin nicht zu den Bayern, sondern zu Energie Cottbus. Zwei Jahre später lockte der SC Freiburg, wo er unter SC-Trainer Christian Streich im April 2014 schließlich sein Bundesliga-Debüt feierte.

In der laufenden Spielzeit konnte sich Philipp gleich mehrfach auszeichnen. Der 23-Jährige stand bisher in allen sechs Bundesliga-Spielen der Schwarz-Gelben auf dem Rasen und erzielte bereits zwei Doppelpacks. Der BVB überwies im Sommer 20 Millionen Euro für den Linksaußen, der in Dortmund einen Vertrag bis 2022 hat.