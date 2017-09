Lucas Alario: "Habe mein Ziel erreicht"

Lucas Alario fügte sich bei Leverkusen direkt gut ein

Bayer Leverkusens Neuzugang Lucas Alario hat sich erleichtert darüber gezeigt, nach Wochen der Unsicherheit endlich für die Werkself auflaufen zu können.

Einige Tage nach seinem erfolgreichen Einstand für Bayer im Spiel gegen den Hamburger SV (3:0), bei dem Alario ein Tor und ein Assist glückten, meinte der 24-Jährige gegenüber dem "kicker": "Es sind in den vergangenen zwei Wochen viele Dinge passiert, und es ist viel gesagt worden, was nicht unbedingt mit Fußball zu tun hatte. Letztlich ist es egal: Ich habe mein Ziel erreicht, in Leverkusen spielen zu können."

Der Argentinier war für die Ablösesumme von 19 Millionen Euro von River Plate an den Rhein gewechselt. Er musste jedoch wochenlang auf seine Spielberechtigung warten und debütierte erst am zurückliegenden Sonntag.

Für die kommende Auswärtspartie beim FC Schalke 04 hat sich Lucas Alario mit seiner Werkself erneut viel vorgenommen, um die Aufholjagd in der Bundesliga nach dem mäßigen Saisonstart fortzusetzen: "Es ist sehr wichtig, die drei Punkte zu holen, damit wir in der Tabelle weiter klettern und da weitermachen können, wo wir am Sonntag aufgehört haben."

Derzeit liegt Leverkusen in der Tabelle noch zwei Punkte und drei Plätze hinter dem Ligasiebten Schalke 04, bei denen Bayer am Freitag (ab 20:30 Uhr) in den siebten Spieltag starten wird.