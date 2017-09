Klopp: "Ergebnis steht über allem"

Jürgen Klopp hat die Unterschiede zwischen den Fußballkulturen erkannt

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat mit seinem Klub den ersten Sieg in der neuen Champions-League-Saison erneut verpasst. In der Königsklasse fehlen den Reds vorzeigbare Ergebnisse. Passend dazu zog die englische Presse Zitate aus einem kürzlich erschienen Buch heran.

"Das Ergebnis steht in England über allem", sagte Klopp dem Autor Simon Hughes für dessen Buch "On The Brink - A Journey Through English Football's North West". "Niemand interessiert es, wie du spielst. Stattdessen wollen alle drei Punkte, eine weiße Weste und das ganze Zeug sehen. Du kannst wirklich gut spielen, aber das interessiert keinen, wenn du nicht das Ergebnis erzielst, das du verdienst."

Es sei schwieriger, die Fans von einem Plan für die Zukunft zu überzeugen, meinte Klopp. Dafür müssten die Ergebnisse stimmen. "Jedes Mittel und jede Waffe ist dafür recht, solange das Ergebnis positiv für dich ist." In Deutschland sei das anders. "In Deutschland könnte es passieren, dass du erfolgreich bist, aber dass du trotzdem entlassen wirst, weil du keinen Plan hast und deine Fans deinen Fußball nicht mögen." In England hält Klopp so eine Entscheidung nicht für möglich. Der 50-Jährige will sich aber nicht beschweren. Die Einstellung zum Fußball sei in England schlicht anders, so zitiert das "Liverpool Echo" Klopp aus Hughes' Buch.

Ob ihm diese Einstellung der Engländer zum Verhängnis werden könnte? In der Champions League holte Liverpool nach dem 2:2-Auftakt gegen Sevilla erneut nur ein Remis. Bei Spartak Moskau spielten die Reds 1:1. In der Gruppe E rangiert Liverpool aktuell dennoch auf Rang zwei hinter Sevilla. Auch in der Premier League stehen die Reds passabel da: Nach sechs Spieltagen ist Liverpool Fünfter und bleibt damit am internationalen Geschäft dran. Am kommenden Sonntag trifft das Team für Jürgen Klopp auf Newcastle United. Dann soll vor allem eins her: ein positives Ergebnis.