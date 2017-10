Magdeburg und Paderborn im Gleichschritt

Die Magdeburger bleiben Paderborn dicht auf den Fersen

In der 3. Liga bleibt es beim Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem SC Paderborn und dem 1. FC Magdeburg an der Tabellenspitze. Der SCP gewann am Sonntag beim FSV Zwickau mit 3:1 (1:1) und rangiert auf Position eins.

Im Ostduell zwischen Magdeburg und Jena behielten die Platzherren verdientermaßen die Oberhand. Für den 1. FCM, das 2:0 (1:0) gegen Carl Zeiss Jena gewann, waren Philip Türpitz (36.) und Nico Hammmann (85.) erfolgreich.

Für das Team von Jens Härtel bedeutete der Sieg den neunten Dreier im elften Saisonspiel. Magdeburg baute seinen Vorsprung auf den Tabellendritten Fortuna damit wieder auf drei Zähler aus.

SCP bleibt vorne

Die Paderborner behielten derweil in Zwickau die Nerven und feierten ebenfalls den neunten Saisonsieg. Sven Michel (13.), Sebastian Schonlau (79.) und Dennis Srbeny (90.+3, Foulelfmeter) trafen für den SCP. René Lange (39.) sorgte für das zwischenzeitliche 1:1. Zwickaus Johannes Brinkies hielt noch einen Foulelfmeter von Srbeny (79.).

Im dritten Sonntagsspiel gewann der SV Meppen 2:0 (0:0) gegen den Karlsruher SC. Benjamin Girth (51.) und Marius Kleinsorge (61.) schossen die Tore der Emsländer.