FCM stürmt an die Spitze - VfL im freien Fall

FCM-Keeper Jan Glinker und seine Vorderleute siegten in Osnabrück

Der 1. FC Magdeburg hat zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der 3. Liga vom SC Paderborn übernommen. Das Team von Trainer Jens Härtel siegte zum Auftakt des zwölften Spieltages 2:0 (2:0) beim VfL Osnabrück.

Fortuna Köln hielt durch sein 2:0 (0:0) am Freitagabend gegen Rot-Weiß Erfurt den Kontakt zur Spitzengruppe. Der Hallesche FC bezwang die SG Sonnenhof Großaspach 3:0 (2:0).

Magdeburgs Björn Rother (14.) und Philip Türpitz mit einem Handelfmeter (22.) sorgten in Osnabrück früh für klare Verhältnisse. Mit 30 Punkten steht Magdeburg an der Spitze, Paderborn (28) kann am Samstag mit einem Sieg gegen Werder Bremen II aber wieder vorbeiziehen. Osnabrück steckt hingegen weiter auf dem vorletzten Platz fest.

"Wir Haben nicht nur elf Feldspieler, sondern 18 gute Jungs", lobte Türpitz das ganze Team. Zudem sei er froh, dass er den Elfmeter verwandeln konnte. An den Aufstieg denke man in Magdeburg jedoch noch nicht. "Wir denken von Spiel zu Spiel", so Türpitz.

Seitfallzieher lässt Köln jubeln

Köln hatte lange Mühe mit dem tapfer kämpfenden Schlusslicht Erfurt. Daniel Keita-Ruel erlöste die Gastgeber mit einem sehenswerten Seitfallzieher in der 74. Minute. Hamdi Dahmani scheiterte 13 Minuten später zuerst vom Elfmeterpunkt an Torwart Philipp Klewin, verwertete aber den Abpraller zur Entscheidung. Damit hielt die Fortuna auf Relegationsrang drei mit 27 Punkten den Abstand zu Magdeburg.

Da ist das Tor! Ein absolutes Traumtor! Keita-Ruel mit dem Seitfallzieher nach der Flanke von Brandenburger. Geiles Ding! #FORRWE — Fortuna Köln (@fortuna_koeln) 13. Oktober 2017

Martin Röser (16.) und Mathias Fetsch per Doppelpack (20./89.) festigten Halles Platz im Tabellenmittelfeld und schoben den HFC bis auf zwei Punkte an Großaspach (15) heran.