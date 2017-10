Überraschung: Heynckes beruft U23-Ballermann

Kwasi Wriedt (l.) absolvierte bereits die Vorbereitung zum Teil bei den Profis

Wenn der FC Bayern am Samstag (15:30 Uhr im Liveticker) den SC Freiburg empfängt, ziert ein Name den Spielbogen, der wohl nur Insidern bekannt ist. Bei seiner dritten Rückkehr auf die Bayern-Bank berief Jupp Heynckes U23-Stürmer Kwasi Wriedt in den Kader.

Der in Hamburg geborene Deutsch-Ghanaer, der in der Vorbereitung bereits Profiluft schnuppern durfte, wechselte erst im August vom VfL Osnabrück an die Säbener Straße. Bislang absolvierte der 23-Jährige zehn Partien für die Zweitvertretung der Münchner. Dabei erzielte er acht Tore in der Regionalliga Bayern.

Zudem weist die Vita des Angreifers bislang 92 Spiele (36 Tore) in der Regionalliga Nord sowie zwölf Buden in 39 Drittligaspielen auf.

Seine Feuertaufe hat Wriedt derweil bereits bestanden. Nach der ersten Nominierung für ein Pflichtspiel der Profis musste der Nachwuchsakteur, guter alter FC-Bayern-Tradition folgend, vor der versammelten Mannschaft singen. Zumindest Jérôme Boateng zeigte sich begeistert.