Draxler und Brandt weiter Thema beim FC Bayern

Bayern München hat als mögliche Nachfolger für Franck Ribéry und Arjen Robben nach wie vor die deutschen Nationalspieler Julian Draxler (Paris Saint-Germain) und Julian Brandt (Bayer Leverkusen) im Visier.

Laut Informationen der "Sport Bild" war Draxler bereits im letzten Sommer Thema an der Säbener Straße. Sein Berater Roger Wittmann hatte dem Rekordmeister demnach signalisiert, dass Draxler sich einen Abgang aus Paris unter Umständen vorstellen könnte. Bei PSG hat der 24-Jährige seit dem 222-Millionen-Euro-Transfer von Superstar Neymar keinen Stammplatz mehr.

Brandt wurde in der Vergangenheit schon mehrfach mit den Münchnern in Verbindung gebracht. Auch in der abgelaufenen Transferperiode diskutierten die Verantwortlichen "Sport Bild" erneut über den Leverkusener. Er soll im kommenden Sommer dank einer Ausstiegsklausel für eine vergleichsweise moderate Ablösesumme von zwölf Millionen Euro wechseln dürfen.

Beim FCB könnte 2018 gleich doppelter Bedarf auf den Flügeln herrschen: Sowohl der Vertrag des derzeit verletzten Ribéry als auch Robbens Kontrakt laufen aus. Über eine Verlängerung will der Tabellenzweite der Bundesliga erst im Laufe der Saison entscheiden.

Bislang stehen deswegen für die kommende Spielzeit mit Kingsley Coman und Serge Gnabry (derzeit an Hoffenheim verliehen) nur zwei offensive Akteure für die Außenbahn unter Vertrag.