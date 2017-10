Real-Boss: James "nur vorübergehend" beim FCB

James Rodríguez ist vor der Saison zum FC Bayern gewechselt

In der Sommerpause hat sich der FC Bayern München die Dienste von Kolumbiens Superstar James Rodríguez gesichert. So ganz ist der Mittelfeldspieler jedoch noch nicht in München angekommen. Möglich also, dass er künftig für einen anderen Klub aufläuft - auch für Real Madrid. Dieser Meinung ist Madrids Präsident Florentino Pérez.

In einem Interview mit der Zeitung "El Español" lobte der 70-Jährige die Fähigkeiten des Münchener Neuzugangs, der zunächst bis 2019 an den Bundesligisten ausgeliehen ist. "James ist ein außergewöhnlicher Spieler, ohne Zweifel", so Pérez. Erwartet wird, dass sich Bayern München nach Ablauf der Leihe die Dienste des 26-Jährigen über eine Kaufoption sichert.

Pérez erklärte dabei auch, dass es allein der Wunsch des Spielers war, dem spanischen Spitzenklub den Rücken zu kehren. "Er hat nicht so oft gespielt, wie er es sich vorgestellt hatte." Der Klub habe seinem Wunsch entsprochen, für ein anderes Team zu spielen: "Er hat uns gefragt und wir haben akzeptiert."

James unter Heynckes noch kein Faktor

Eine Rückkehr in die Hauptstadt sei allerdings keineswegs ausgeschlossen, so der Präsident weiter. "Manche Spieler haben das Recht, sich einen Klub zu suchen, bei dem sie öfter zum Einsatz kommen und ihren Wert unter Beweis stellen können - selbst wenn es nur vorübergehend ist", so Pérez weiter, der James als lediglich als einen "Leihspieler" von Real Madrid sieht.

Unter Neu-Trainer Jupp Heynckes zählte der Kolumbianer in den zwei Spielen gegen den SC Freiburg und Celtic Glasgow bisher nicht zum Stamm-Kader. In der Champions League kam er immerhin als Einwechselspieler zu einem Kurzeinsatz. Zurückgeworfen hatte ihn in dieser Saison auch eine Oberschenkelverletzung.

Zuletzt wurde in den Medien bereits über einen frühzeitigen Abschied von James aus München spekuliert. Nach der Entlassung von Carlo Ancelotti bei den Bayern wurden Gerüchte laut, der Mittelfeldspieler denke über ein Engagement in der US-amerikanischen MLS nach.