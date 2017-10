Tedesco: Goretzka-Abschied "würde weh tun"

Domenico Tedesco vom FC Schalke 04 hofft auf die Vertragsverlängerung von Leon Goretzka und Max Meyer

Die Zukunft von Nationalspieler Leon Goretzka auf Schalke ist weiter ungeklärt. Seinen auslaufenden Vertrag hat er noch nicht verlängert. Ähnlich ist die Situation bei Max Meyer. Trainer Domenico Tedesco will dennoch optimistisch bleiben, dass bald eine Einigung erzielt wird.

Im Interview mit dem "Westfälischen Anzeiger" blickte der 32-Jährige vor dem Flutlichtspiel am 9. Spieltag gegen Mainz 05 mit einem guten Gefühl in die kommenden Verhandlungsphasen mit Goretzka. "Wir sind mit Leon derzeit in guten Gesprächen. Schauen wir mal, was passiert", so Tedesco.

Führungsspieler Goretzka ist seit 2013 für die Knappen aktiv. In der laufenden Spielzeit überzeugte der gebürtige Bochumer bereits mit drei Treffern in acht Bundesliga-Partien. "Er ist hier gereift und zum Nationalspieler geworden", so der Trainer, für den ein Abschied Goretzkas schmerzhaft wäre: "Es wäre natürlich schade, da bin ich ganz ehrlich. Natürlich würde das weh tun."

Neben Goretzkas ist allerdings ebenfalls die Zukunft von Max Meyer ungewiss. Auch der Vertrag des 22-Jährigen läuft zum Saisonende aus. "Wichtig ist aber erstmal die Ist-Situation", kommentierte Tedesco nüchtern: "Und beide scheinen den Kopf frei zu haben und rufen ihre Leistungen ab."

Tedesco: Meyer bekommt Sonder-Lob

Ein gutes Abschneiden in dieser Saison würde einen Verbleib der beiden wohl wahrscheinlicher machen, weiß auch der Trainer: "Klar, versucht doch jeder Verein immer, alles daran zu setzen, seine guten Spieler zu halten. Dabei ist der Erfolg natürlich wichtig, er würde auch in dieser Beziehung helfen."

Passend dazu hatte Tedesco noch ein kleines Sonder-Lob für Meyer parat, der sich zurzeit "hervorragend einbringt" und fleißig arbeite: "Er bekommt das Vertrauen und zahlt es zurück. Er merkt, dass es nach vorne geht für ihn." Zuletzt wurde Offensivspieler Meyer als Sechser im Schalker Spiel eingesetzt und sorgte für zusätzliche Stabilität.