FC Bayern ohne Müller gegen Leipzig

Thomas Müller fällt in den Spielen gegen RB Leipzig offenbar aus

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern: Offenbar muss der deutsche Rekordmeister in den beiden anstehenden Spielen gegen RB Leipzig auf Thomas Müller verzichten.

Der Nationalspieler hatte sich im Ligaspiel gegen den Hamburger SV eine Oberschenkelverletzung zugezogen und musste nur neun Minuten nach seiner Einwechslung zur Pause wieder ausgewechselt werden.

Eine genaue Diagnose will der FC Bayern zwar erst im Laufe des Sonntags bekanntgeben, laut Informationen der "SportBild" wird der 28-Jährige den Münchnern aber sowohl im Pokalspiel am Mittwoch als auch im Bundesliga-Duell gegen RB Leipzig am kommenden Samstag fehlen.