Paderborner Überflieger kegeln Bochum raus

Sven Michel erzielte das 1:0 für den SCP

Der VfL Bochum stolpert weiter durch die Saison und ist in der zweiten Runde des DFB-Pokals am formstarken SC Paderborn gescheitert. Beim Tabellenführer der 3. Liga unterlag die Mannschaft von Interimstrainer Jens Rasiejewski 0:2 (0:1).

Topscorer Sven Michel (7.) und Massih Wassey (85.) sorgten in einer sehenswerten Partie für den verdienten Paderborner Sieg. Der SCP steht nach 13 Jahren erstmals wieder im Pokal-Achtelfinale.

Damit muss der VfL nach der Entlassung von Ismail Atalan und dem Ärger um die Suspendierung des ehemaligen Kapitäns Felix Bastians, der in der 68. Minute einen Handelfmeter neben das Tor schoss, den nächsten Rückschlag hinnehmen. Zwei Minuten nach Bastians' Missgeschick sah Bochums Jan Gyamerah die Gelb-Rote Karte.

SCP zuhause eine Macht

Der SCP gewann damit auch das achte Heimspiel der Saison. In der ersten Runde hatten die Gastgeber bereits den FC St. Pauli (2:1) ausgeschaltet. Paderborn war zuvor lediglich in der Saison 2004/05 der Einzug ins Pokal-Achtelfinale gelungen, als die Ostwestfalen erst nach Elfmeterschießen am SC Freiburg (3:6) scheiterten.

Vor 15.000 Zuschauern knüpften die Gastgeber mit einem furiosen Beginn an die Festtagsstimmung auf den Rängen an. Bochum, das in der Liga als Tabellen-13. den Erwartungen hinterher läuft, erarbeitete sich nach dem frühen Gegentreffer ein spielerisches Übergewicht, ließ aber jegliche Durchschlagskraft vermissen.

Stattdessen verpassten Robin Krauße (45.+1) per Flugkopfball und der eingewechselte Wassey (48.) für Paderborn die Vorentscheidung. Bochum fehlte vor allem die Konsequenz vor dem Tor der Gastgeber.