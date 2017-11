Fährmann: Tedesco? "Fußball-Wahnsinn in den Augen"

Ralf Fährmann spricht über Schalke-Trainer Tedesco und Benedik Höwedes

Schalke-Kapitän Ralf Fährmann hat in den höchsten Tönen von Trainer Domenico Tedesco geschwärmt. Außerdem sprach der Keeper über die Unterschiede zwischen ihm und Ex-Spielführer Benedikt Höwedes sowie den möglichen Abgang von Leon Goretzka.

"Der Trainer passt perfekt zum Verein. Er ist jung, hungrig, steht für modernen Fußball, ist kein eingefahrener Typ", sagte Fährmann gegenüber "Sportbild" über Tedesco. "Man kann mit ihm über alle Themen sprechen – trotzdem hat er den Fußball-Wahnsinn immer in seinen Augen."

Tedesco habe "auf jede Frage die passende Antwort. Er spricht Dinge klar an, aber auf eine sehr angenehme Art und Weise. Er weiß sehr gut, mit uns Spielern umzugehen."

Unter der Regie des jungen Coaches werde das Team "grundsätzlich Woche für Woche besser", erklärte Fährmann.

"Ich glaube, dass der Trainer uns wahnsinnig guttut. Er macht nicht nur die jungen Spieler, sondern auch die mit 200 Bundesliga-Spielen und mehr besser. Wenn wir Besprechung haben, dann geht jeder Spieler später aus dem Raum hinaus und weiß, er hat etwas gelernt", sagte der Torhüter. "Wir als Mannschaft sind auch zusammengerückt. Man erkennt eine neue Spiel-Philosophie."

"Ich bin nicht der Kapitän Höwedes"

Über seine Beförderung zum Kapitän vor der Saison sei er nicht überrascht gewesen, erklärte Fährmann. "Ich habe mich riesig gefreut. Es erfüllt mich mit riesigem Stolz, einen so großen Klub wie Schalke 04 als Kapitän zu repräsentieren."

Vergleiche mit Vorgänger Höwedes lehnt Fährmann ab. "Bene war ein 1-A-Kapitän, mit Leib und Seele Schalker. Ich bin aber nicht der Kapitän Höwedes, ich bin der Kapitän Fährmann", sagte der 29-Jährige. "Wenn man versucht, jemand anderes zu sein, steht man sich selbst im Weg. Ich verbiege mich nicht, nur um den Leuten zu gefallen."

Goretzka-Verbleib? "Verwurzelt im Ruhrgebiet"

Fährmann hofft nach wie vor auf den Verbleib von Mittelfeld-Star Leon Goretzka auf Schalke.

"Jeder, der Leon kennt, weiß, wie verwurzelt er im Ruhrgebiet ist. Er schätzt auch sehr das Familiäre auf Schalke. Leon weiß, was er an Schalke hat. Zudem entsteht hier sportlich etwas Neues, darum wird ihm die Entscheidung ja auch so schwergemacht."

Goretzka, dessen Vertrag bei den Königsblauen im kommenden Sommer ausläuft, werde "ein europäischer Top-Spieler", prophezeite Fährmann. "Er ist schon jetzt wahnsinnig gut – und noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung." Der 22 Jahre alte Nationalspieler sei "für sein Alter schon sehr reif, ein intelligenter Mensch."

Fährmann spricht über seine Nationalmannschafts-Ambitionen

Zurückhaltend gab sich der Schlussmann bezüglich seiner Ambitionen im DFB-Team. "Ich bin keiner, der sich in die Nationalmannschaft reinredet oder sich anbiedert."

Die Teilnahme an der WM in Russland 2018 sei trotzdem "natürlich ein Traum", ergänzte Fährmann. "Aber es liegt nicht in meiner Hand. Ich kann nur alles dafür tun, es den Verantwortlichen beim DFB so schwer wie möglich zu machen."