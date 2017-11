Goretzka fehlt Schalke und dem DFB-Team

Leon Goretzka fehlt dem FC Schalke auch gegen Freiburg

Schalke 04 muss weiterhin auf Leon Goretzka verzichten. Genauere Untersuchungen ergaben, dass der 22 Jahre alte Nationalspieler an einer Stressreaktion im rechten Unterschenkel leidet.

"Wir sind froh, dass wir jetzt eine klare Diagnose haben", erklärte Schalkes Trainer Domenico Tedesco. Laut Sportdirektor Axel Schuster braucht Goretzka, der wegen der Blessur schon die letzten drei Pflichtspiele verpasste, nun erst einmal Ruhe und Schonung.

Goretzka sagte deshalb auch seine Teilnahme an den beiden Länderspielen der DFB-Elf am 10. November in Wembley gegen England und am 14. November in Köln gegen Frankreich ab.

Dem Revierklub wird er in jedem Fall im Auswärtsspiel beim SC Freiburg am Samstag fehlen. Bei optimalem Heilungsverlauf sei Goretzka vielleicht im Heimspiel gegen den Hamburger SV am 19. November wieder dabei. "Es wird eng für Hamburg, aber es ist nicht unmöglich", sagte Schuster.

#Tedesco: Leon #Goretzka hat eine knöcherne Stress-Reaktion im Unterschenkel. Er wird in Freiburg fehlen und braucht Ruhe. #S04 pic.twitter.com/70vVfPZAmG — FC Schalke 04 (@s04) 2. November 2017

Tedesco warnt vor Freiburg

Abwehrspieler Matija Nastasić steht dagegen bereits in Freiburg vor der Rückkehr. "Matija hat in den vergangenen beiden Tagen wieder normal mit dem Team trainiert. Er macht einen guten Eindruck", sagte Tedesco.

Nastasic war zuletzt wegen eines Knochenödems am Fuß ausgefallen.

#Tedesco: Matija #Nastasic hat in den vergangenen beiden Tagen wieder "normal" mit dem Team trainiert. Er macht einen guten Eindruck. #S04 pic.twitter.com/mPtiIkswHv — FC Schalke 04 (@s04) 2. November 2017

Trotz der aktuellen Formschwäche des Tabellen-17. aus dem Breisgau warnte Tedesco sein Team: "Freiburg ist seit elf Partien zuhause ungeschlagen. Sie sind giftig mit vielen Ballgewinnen und geben immer Vollgas."