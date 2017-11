Kuntz fordert Zeit für "neue" U21

U21-Coach Stefan Kuntz warnt vor zu hohen Erwartungen

DFB-Trainer Stefan Kuntz hat nach dem Gewinn des Titels bei der U21-EM im Sommer vor zu hohen Erwartungen an die neu zusammengestellte deutsche Mannschaft gewarnt.

"Wir haben über 17 neue Leute, die ganze Startformation aus dem Finale ist rausgewachsen aus der U21. Deswegen kann man auch gewisse Erwartungshaltungen nicht fortführen", sagte Kuntz in der Sendung "Heimspiel" im "hr"-fernsehen.

Für die neue U21, die zuletzt in der EM-Qualifikation 1:3 in Norwegen verloren hatte und am Donnerstag (15:00 Uhr) in Aserbaidschan gefordert ist, forderte Kuntz daher Zeit. "Man muss den Jungs eine Chance geben, dass sie sich entwickeln können, aber dazu sind wir ja da", sagte er.

Angesprochen auf eigene Ambitionen, die A-Nationalmannschaft zu trainieren, sagte Kuntz: "Wir haben den besten Bundestrainer, den es nur geben kann. Da über die Nachfolge zu reden, wäre absoluter Mist."