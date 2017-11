WM 2026: FIFA veröffentlicht Bewerbungsrichtlinien

Die FIFA hat die Bewerbungsrichtlinien für die WM 2026 veröffentlicht

Die FIFA hat am Dienstag Richtlinien für das Bewerbungsverfahren für die WM-Endrunde 2026 veröffentlicht.

In dem Dokument, das in vier Sprachen verfasst ist, werden unter anderem die Grundsätze der Kandidatur skizziert und das überarbeitete Evaluationsverfahren dargestellt. Ebenso ist der 13. Juni 2018 als Tag der Entscheidung festgelegt, an dem der künftige WM-Ausrichter bestimmt werden soll.

Neben Marokko wollen die USA, Kanada und Mexiko das Turnier gemeinsam ausrichten. Zuletzt hatte das amerikanische Trio seine Liste mit potenziellen Gastgeberstädten auf 32 Kandidaten reduziert.

Von den verbleibenden Städten liegen 25 in den Vereinigten Staaten, vier in Kanada und drei in Mexiko. Bei der WM, die erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragen werden wird, dürfte in zwölf bis 14 Stadien gespielt werden. 60 Spiele sollen in den USA und jeweils zehn in Kanada und Mexiko stattfinden.