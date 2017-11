Remis-König Schlappner kritisiert Wolfsburg

Klaus Schlappner hat gegen den VfL Wolfsburg ausgeteilt

Der langjährige Bundesligatrainer Klaus Schlappner spekuliert darauf, dass der VfL Wolfsburg seinen 32 Jahre alten Rekord von acht Remis hintereinander beim Heimspiel am 18. November (15:30 Uhr) gegen den SC Freiburg nicht egalisieren wird.

"Noch hat es der VfL nicht geschafft. Wir konnten damals beim SV Waldhof Mannheim mit einem Unentschieden auch mal zufrieden sein. Wolfsburg hat andere Ansprüche", sagte der mittlerweile 77-Jährige in einem Interview mit der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung".

In einer solchen Situation, so der Ex-Coach weiter, seien die Führungsspieler gefragt: "Einer wie Gomez muss jetzt vorangehen und sagen: Jetzt haben wir die Schnauze voll." Schlappner war von 1983 bis 1987 Waldhofs Trainer in der Bundesliga.