Burgstaller träumt von Derbytor beim BVB

Guido Burgstaller wechselte im Januar 2017 zum FC Schalke 04

Guido Burgstaller fühlt sich beim Bundesligisten FC Schalke 04 weiterhin bestens aufgehoben. Das verriet der Österreicher jüngst in einem Zeitungsinterview.

Gegenüber der "Bild" erläuterte der 28-Jährige, was den FC Schalke für ihn so besonders macht: "Meine Art, Fußball zu spielen, passt zu Verein und Fans. Natürlich bin ich glücklich, dass meine Leistungen honoriert werden und dass sich meine harte Arbeit auszahlt."

Burgstaller genießt in Verein und Fanszene ein hohes Ansehen. Neben seiner Torgefährlichkeit in der Sturmspitze kommt ihm dabei sein hoher Einsatzwille zu Gute. Eine Tugend, die besonders bei den Gelsenkirchenern seit eh und je gefragt ist.

Über seine eigenen Qualitäten meinte der österreichische Nationalstürmer: "Meine Spielweise ist es, immer wieder drauf zu gehen, sodass der Verteidiger keine Zeit zum Verschnaufen hat und sich denkt: 'Oh Gott, jetzt kommt der schon wieder.' Ich gebe nicht auf, das ist eine Stärke von mir!"

Burgstaller: "Derby ist immer ein besonderes Erlebnis"

Burgstaller brennt bereits auf sein erstes Auswärts-Revierderby am 25. November bei Borussia Dortmund, welches in dieser Saison auch tabellarisch wieder an Brisanz hinzugewonnen hat. Immerhin stehen der BVB und der S04 gegenwärtig auf den Plätzen 3 und 4 des Tableaus. "Ich freue mich riesig, weil das Derby immer ein besonderes Erlebnis ist – hoffentlich mit positivem Ende für uns. Ein Ziel wäre es, dieses Mal auch ein Derby-Tor zu erzielen. Beim letzten Mal war ich ja schon knapp dran."

Besonders lobende Worte hat der Mittelstürmer, der es in dieser Saison bisher auf drei Treffer bringt, für seinen Cheftrainer Domenico Tedesco übrig. Burgstaller gefällt vor allem die Spielidee und die Ansprache des Trainer-Senkrechtstarters: "Wir haben eine Spielphilosophie, die jeder versteht. Von ganz hinten bis ganz vorne weiß jeder, was er zu tun hat, offensiv wie defensiv. Das hat in den letzten Wochen gut funktioniert. Vor allem auswärts haben wir uns im Vergleich zum letzten Jahr deutlich gesteigert", so der Offensivmann.