Senegal qualifiziert sich für die WM

Senegal feiert die zweite WM-Teilnahme der Geschichte

Die Nationalmannschaft des Senegals hat sich zum zweiten Mal in der Geschichte für eine WM qualifiziert. Das Team um Sadio Mané vom FC Liverpool gewann das Wiederholungsspiel in Südafrika 2:0 (2:0) und kann in der Gruppe D der Afrika-Qualifikation nicht mehr vom ersten Platz verdrängt worden.

In Polokwane traf Diafra Sakho in der zwölften Minute zur Führung, Thamsanqa Mkhize (38.) unterlief noch vor der Pause ein Eigentor. Das bisher einzige Mal nahm Senegal 2002 in Japan und Südkorea an einer WM-Endrunde teil. Damals schaffte das Team sogar den Einzug ins Viertelfinale, dort scheiterte es nach Golden Goal 0:1 an der Türkei. Im Eröffnungsspiel hatte Senegal überraschend den damaligen Weltmeister Frankreich 1:0 bezwungen.

Ursprünglich hatte der Senegal im November 2016 in Südafrika 1:2 verloren. Der Fußball-Weltverband FIFA hatte allerdings ein Wiederholungsspiel verfügt, nachdem der Internationale Sportgerichtshof CAS die lebenslange Sperre gegen den Schiedsrichter der Partie, Joseph Lamptey, wegen Spielmanipulation bestätigt hatte. Die FIFA hatte den Ghanaer bereits im März von allen Wettbewerben auf Lebenszeit ausgeschlossen.