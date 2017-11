Lehmann bleibt Köln auch bei Abstieg treu

Matthias Lehmann wäre grundsätzlich bereit, auch in der 2. Liga zu spielen

Für Kapitän Matthias Lehmann vom 1. FC Köln besitzt das Punktspiel am Samstag gegen den FSV Mainz 05 richtungsweisenden Charakter.

"Das ist das bisher wichtigste Spiel der Saison. Das ist verdammt wichtig für alles: Punkte, Moral, Kopf", sagte der 34-Jährige der "Bild"-Zeitung.

Mit zwei Punkten nach elf Spieltagen ist die Situation für das Tabellenschlusslicht laut Lehmann zwar noch nicht aussichtslos. "Aber irgendwann", sagte er, sei die Kluft zu den anderen Vereinen im Keller bei weiteren Niederlagen "zu groß, zumindest für uns."

Dass sich Lehmann bei dieser Tabellensituation auch Gedanken über einen möglichen Abstieg macht, ist verständlich. "Klar muss man bei zwei Punk­ten über Ab­stieg nach­den­ken. Aber ich be­schäf­ti­ge mich nicht damit, was ich tue, wenn es so kom­men soll­te." Dennoch betonte der Kapitän, dass er auch in der zweiten deutschen Spielklasse für den Effzeh auflaufen würde: "Da müss­te der Ver­ein ent­schei­den, wie er sich auf­stellt. Aber grund­sätz­lich ja – ich wäre auch in der 2. Liga dabei!"

Trotz schlechter Stimmung: Teamgeist stimmt

Und auch wenn die prekäre Situation auf die Stimmung der Spieler schlägt, ist der Teamgeist nach Ansicht des Mittelfeldspielers nach wie vor intakt. "Keiner springt dem anderen an den Hals. Keiner sagt, wenn man sich zum Essen trifft: 'Ich kann dein Gesicht nicht mehr sehen.' Wenn das so weit kommen würde, hätten wir ein Problem", sagte Lehmann.

Dennoch nimmt die derzeitige Situation den 34-Jährigen sehr mit. "Kei­ner hat Bock auf Ab­stiegs­kampf. Du stehst nicht mor­gens auf und bist glück­lich, son­dern denkst ein­fach nur: 'Die zwei Punk­te, mehr haben wir nicht! Das ist Mist!' Statt nur einen Tag bin ich jetzt den Groß­teil der Woche schlecht ge­launt", gab Lehmann zu.