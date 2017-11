"Funktioniert nicht!" Kritik an Bosz geht weiter

Peter Bosz steht derzeit unter Beschuss

Dortmunds angezählter Cheftrainer Peter Bosz hat am Sonntag weitere Kritik auf sich gezogen. So vermutet Ex-Nationalspieler Thomas Strunz, dass dem BVB-Coach nach der dritten Niederlage in Folge auch der Rückhalt innerhalb der Mannschaft abhanden geht.

"Es ist doch klar, dass sich Stimmungen und Strömungen in der Mannschaft herausbilden. Ich habe Bedenken, dass Bosz das wieder alles zusammenführen kann", so der heutige TV-Experte im Doppelpass bei "Sport1". Der Europameister von 1996 kritisierte wie viele bereits vor ihm auch die taktische Ausrichtung im 4-3-3-System unter dem Niederländer.

In den letzten Wochen sind die Dortmunder immer wieder mit langen Bällen überrumpelt worden und fingen sich so in sieben Ligaspielen zuletzt 16 Gegentreffer. Peter Bosz hatte dennoch mehrfach durchblicken lassen, nicht viel an der extrem hoch stehenden Abwehrreihe seiner Mannschaft ändern zu wollen.

BVB trotzdem "zweitbeste Mannschaft der Bundesliga"

Auch der langjährige Bundesliga-Trainer Armin Veh kann das strikte Festhalten des Dortmunder Coaches an der risikoreichen Taktik nicht nachvollziehen: "Man kann nicht jedes System mit jedem Verein spielen, das funktioniert nicht", so der 56-Jährige bei "Sport1".

Er sieht in den schlechten Abwehrleistungen auch eine Erklärung für die schwächelnde Offensivreihe der Borussen: "Wenn du schon vorne weißt, dass du hinten mit einem Pass ausgehebelt wirst, bist du verunsichert. Du musst das ganze stabil kriegen, das ist das Entscheidende."

Für Veh sind die Schwarz-Gelben trotz der anhaltenden Form- und Ergebniskrise dennoch "fußballerisch weiterhin die zweitbeste Mannschaft in der Bundesliga".