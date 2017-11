Comeback von Hinteregger rückt näher

Hintereggers Heilungsprozess verlief gut

Verteidiger Martin Hinteregger vom FC Augsburg steht nach seiner Sprunggelenksverletzung wieder voll im Training.

Der Einsatz des ÖFB-Teamspielers am Samstag gegen Wolfsburg von Beginn an ist aber unwahrscheinlich. "Es ist nicht so realistisch, dass er in der Anfangsformation steht", sagte Trainer Manuel Baum über Hinteregger.

Dennoch verläuft der Heilungsprozess zufriedenstellend. Ursprünglich ging Augsburg nicht davon aus, dass Hinteregger 2017 noch spielen könnte.

apa/red