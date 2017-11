Großkreutz stichelt gegen Schalke

Kevin Großkreutz zeigt auch in Darmstadt die Nähe zu den Fans

Einmal BVB, immer BVB. Das wird sich Kevin Großkreutz gedacht haben, der sich vor dem anstehenden Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 (Samstag 15:30 Uhr) zu Wort gemeldet hat. Auslöser waren offenbar Äußerungen von Fans aus dem Schalker Lager.

Der Abwehrspieler von Darmstadt 98 hat sich am Donnerstag via Instagram an die Fans gerichtet. "Da ich Nachrichten von den BLAUEN bekomme, beleidigt und markiert werde. Wat wollt ihr von mir?!", fragte Großkreutz in einem Post die Anhänger der Knappen. Damit nicht genug: "Ihr wisst doch, wie ich über Euch denke. #Osterhasen".

An seine alten Kameraden bei Borussia Dortmund hat der 29-Jährige letztlich eine klare Bitte: "Haut se Samstag einfach weg bitte, damit sie wieder runter kommen." Schalke hat den BVB am vergangenen Spieltag in der Tabelle der Bundesliga überholt und steht nunmehr mit drei Punkten Vorsprung auf Platz zwei.

Puh... Da ich Nachrichten von den BLAUEN bekomme , beleidigt und markiert werde. Wat wollt ihr von mir?! Ihr wisst doch wie ich über Euch denke. #osterhasen Haut se Samstag einfach bitte weg , damit sie wieder runter kommen. Grüße 🐟 A post shared by Kevin (@fischkreutz) on Nov 23, 2017 at 6:43am PST

Es ist nicht das erste Mal, dass der ehemalige BVB-Profi in den sozialen Netzwerken gegen Schalke wettert. Schon zu seiner Zeit beim VfB Stuttgart veröffentlichte Großkreutz beispielsweise einen Screenshot des damaligen Tabellenplatzes der Königsblauen. Nach fünf Spieltagen der vergangenen Saison hatte S04 nach fünf Spieltagen fünf Niederlagen kassiert und stand auf dem letzten Tabellenplatz.