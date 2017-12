DFB-Gegner besiegt Nordkorea durch Eigentor

Südkorea ging als Sieger vom Platz

Die südkoreanische Fußball-Nationalmannschaft hat das Duell bei der Ostasien-Meisterschaft gegen Nordkorea gewonnen. Der Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Russland setzte sich in Tokio gegen den Nachbarn mit 1:0 (0:0) durch.

Ein Eigentor von Ri Yong Chol in der 64. Minute entschied die Partie. Die Nordkoreaner werden vom ehemaligen Bundesligaprofi Jörn Andersen trainiert. Nach dem 2:2 gegen China zum Auftakt weist Südkorea nun vier Punkte auf. Japan konnte mit einem Sieg über China am Dienstag noch an Südkorea vorbeiziehen. Sein erstes Spiel hatte der Gastgeber und WM-Teilnehmer gegen Nordkorea ebenfalls mit 1:0 gewonnen. Am Samstag treffen Südkorea und Japan aufeinander.

Die Südkoreaner treten bei dem Turnier ohne einige Leistungsträger an, die in Europa bei ihren Vereinen blieben. So fehlt unter anderen ihr Star Son Hong Min von Tottenham Hotspur. Trainiert wird Südkorea von Shin Tae Yong, der im Juli auf den zuvor als Nationalcoach beurlaubten Uli Stielike gefolgt war.

Bei dem Turnier in Japan findet parallel zum Männer- auch ein Frauen-Turnier statt, ebenfalls mit Teams aus Südkorea, Nordkorea, China und Japan. Gespielt wird wie bei den Männern im Ligasystem ohne Endspiel. Am Montag hatte das nordkoreanische Frauen-Nationalteam die Südkoreanerinnen mit 1:0 besiegt.