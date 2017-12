Medien: Hoffenheim will 20 Mio. für Wagner

Sandro Wagner steht vor einem Wechsel aus Hoffenheim zum FC Bayern

Sandro Wagner steht unmittelbar vor einem Wechsel von 1899 Hoffenheim zum FC Bayern München. Allerdings befinden sich beide Klubs noch im Poker um die Ablösesumme - und liegen dabei offenbar weit auseinander.

Wie "Sport Bild" berichtet, fordern die Hoffenheimer satte 20 Millionen Euro für ihren Leistungsträger. Der Rekordmeister bietet aktuell allerdings nur acht Millionen Euro für den 30-Jährigen, der in München als Backup für Star-Stürmer Robert Lewandowski eingeplant ist. "Es geht im wahrsten Wortsinn um seinen Wert", wird 1899-Manager Alexander Rosen zitiert.

Obwohl sich die Verhandlungen über einen Transfer aufgrund dieser Gemengelage noch über die Feiertage ziehen können, wird eine Einigung erwartet. Zu Groß ist Wagners Wunsch, zu seinem Heimatklub zurückzukehren.

Keine Rolle in der Causa soll die Tatsache spielen, dass Roman Rummenigge, Sohn von Bayern-Boss Karl-Heinz, Wangers Beraterfirma leitet. Beide Rummenigges sind an den aktuellen Gesprächen nicht beteiligt. Stattdessen sitzen ein Mitarbeiter von Roman Rummenigge sowie Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic mit den Hoffenheimer Vertretern am Verhandlungstisch.

Gnabry kein Faktor im Wagner-Poker

Auch Bayern-Leihgabe Serge Gnabry wird nicht in den Deal involviert. "Die beiden Personalien werden unabhängig voneinander behandelt", erklärte Rosen. Der 22-Jährige kehrt also Stand jetzt im Sommer nach München zurück.

In Stein gemeißelt ist das jedoch offenbar noch nicht. "Bei Serge sind wir noch weit von einer Tendenz entfernt. Da spielen Faktoren eine Rolle, die sich noch verändern können", so Rosen.

Trotz des drohenden Wagner-Abgangs wird Hoffenheim im Winter voraussichtlich nicht mehr auf dem Transfermarkt tätig werden. Mit Mark Uth, Andrej Kramaric, Ádám Szalai und Gnabry haben die Kraichgauer auch ohne Wagner genügend Stürmer im Kader.