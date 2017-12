Leih-Flop: Werder will Belfodil im Winter loswerden

Könnte Bremen vorzeitig verlassen: Ishak Belfodil

Nur vier Monate nach der Last-Minute-Verpflichtung von Ishak Belfodil will Fußball-Bundesligist Werder Bremen den Leihstürmer bereits wieder abgeben. Das erfuhr weltfussball.de aus vereinsnaher Quelle.

Der Algerier, der am 31. August von Standard Lüttich an die Weser gewechselt war, könnte vorzeitig zu den Belgiern zurückkehren, für die er zu Saisonbeginn bereits drei Mal zum Einsatz kam. Deshalb käme nur eine Rückkehr nach Wallonien in Frage, da Lizenzspieler laut FIFA-Regularien lediglich für zwei Vereine in einer Spielzeit auflaufen dürfen.

In Bremen hat der bullige Angreifer, dessen Kaufoption zwischen sechs und sieben Millionen Euro liegen soll, keine Zukunft. Trotz des langfristigen Ausfalls von Stammkraft Fin Bartels stehen die Chancen des 25-Jährigen, in den beiden abschließenden Heimspielen gegen Mainz 05 in der Liga und den SC Freiburg im DFB-Pokal in die Startelf zu rutschen, schlecht.

Belfodil wirkte im Werder-Trikot bislang zumeist wie ein Fremdkörper - nicht zuletzt aufgrund seiner sprachlichen Defizite. Sinnbildlich sein Jokereinsatz bei der jüngsten Auswärtspleite gegen Bayer Leverkusen, als er in den letzten 20 Minuten vor allem durch Offensivfouls auffiel.

Baumann muss im Angriff Platz schaffen

Dabei waren die Hoffnungen in den selbsternannten Zehner groß. "Ishak ist ein spielstarker, körperlich sehr präsenter Stürmer. Er passt als Spielertyp perfekt in das von uns aufgestellte Anforderungsprofil", schwärmte Geschäftsführer Frank Baumann im Sommer. Einen Beweis seiner Eignung für den schnellen, pressinglastigen Stil der Bundesliga blieb er jedoch schuldig.

Zwar traf Belfodil im DFB-Pokal-Match gegen die TSG Hoffenheim nach einem Eckball zum entscheidenden 1:0, geizte bei den Grün-Weißen ansonsten jedoch mit Torbeteiligungen.

Da Baumann nicht zuletzt aufgrund der bedrohlichen Tabellensituation (Platz 17) und der Bartels-Verletzung nach einer konterstarken Sofortverstärkung für die Offensive sucht, ist für Belfodil wohl kein Platz mehr. Gespräche zwischen Werder und Lüttich könnten noch in diesem Jahr über die Bühne gehen.