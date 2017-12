Romero-Berater: BVB "war nie eine Option"

Maximiliano Romero wechselt wohl nicht zum BVB

Erst sollte der VfB Stuttgart die Nase vorn haben, dann lag die PSV Eindhoven in Pole Position und am Dienstag berichtete die "Bild", das argentinische Sturmjuwel Maximiliano Romero wechsele im Winter zu Borussia Dortmund - der Berater des 18-Jährigen will davon jedoch nichts wissen.

"Dortmund war nie eine Option", zitiert "Eindovens Dagblad" Romero-Berater Rolando Zarate. Sein Schützling werde stattdessen zur PSV wechseln. Am 4. Januar werde Romero zum Team stoßen. Der Klub weilt zu diesem Zeitpunkt im Trainingslager in Miami.

Ob dieses Versprechen allerdings wirklich in Erfüllung geht, darf noch hinterfragt werden. Zwar seien sich, so der Bericht, Eindhoven und Romero einig, mit Romeros aktuellen Arbeitgeber Vélez Sarsfield befinde man sich aber nach wie vor in Verhandlungen.

Romero-Aussage Auslöser der Spekulationen

Bestätigt werden die Aussagen Zarates vom angesehenen argentinischen Journalisten César Luis Merlo. Dieser twitterte, es gebe kein Angebot des BVB. Sarsfield-Präsident Sergio Rapisarda werde allerdings in Kürze dem Deal mit PSV zustimmen. Die Ablöse soll etwa zehn Millionen Euro betragen.

Kurios: Die Gerüchte um einen Wechsel in die deutsche Bundesliga forcierte Romero höchstpersönlich, als er Anfang Dezember im Gespräch mit dem Radiosender "La Red" verkündete, er werde mit seiner gesamten Familie nach Deutschland gehen.

In der laufenden Spielzeit absolvierte Romero zehn Ligapartien in Argentinien. Dabei erzielte das Toptalent vier Treffer und legte ein Tor auf.