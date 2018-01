Medien: Schalke und Gladbach buhlen um Kempf

Kempf (l.) absolvierte in dieser Saison erst sechs Pflichtspiele

Der Vertrag von Marc-Oliver Kempf läuft beim SC Freiburg zum Saisonende aus. Bereits vor mehreren Monaten hatte der Innenverteidiger den Wunsch geäußert, den Klub im Sommer zu verlassen. Nun bringen sich offenbar mehrere Klubs in Stellung.

Wie die "Sport Bild" berichtet, steht das Abwehrtalent bei Borussia Mönchengladbach auf dem Zettel. Kempf soll die Lücke, die Reece Oxford hinterließ, füllen. Nach der abrupten Rückholaktion des Engländers durch seinen Stammklub West Ham United sind die Fohlen mit Jannik Verstergaard und Matthias Ginter im Abwehrzentrum dünn besetzt.

Auch der FC Schalke 04 bastelt laut Medienberichten weiter an der Verpflichtung von Kempf. Das hat zwei Gründe: Zum einen scheint ein Abgang von Matja Nastasic im Sommer so gut wie sicher. Zum anderen fehlen den Knappen aktuell die finanziellen Möglichkeiten, um teure Spieler zu verpflichten. Der spielstarke Innenverteidiger wäre für die Königsblauen also eine passende Alternative.

Mit derzeit 24 Spielern hat Schalke zudem einen vergleichsweise kleinen Kader. Trainer Domenico Tedesco kündigte zuletzt an: "Jeder Trainer will seinen Kader weiterbringen, ich bin da keine Ausnahme. Wenn wir Bedarf haben und der Markt entsprechendes hergibt, werden wir zuschlagen." Ob das bei Kempf der Fall ist, bleibt abzuwarten.

Verletzungen bremsen Kempf derzeit aus

Beim SC Freiburg steht der Linksfuß seit 2014 unter Vertrag und gehört seitdem zu den Leistungsträgern in der Defensive. In den letzten eineinhalb Jahren hatte der U21-Europameister immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Durch zwei Muskelverletzungen stand Kempf in dieser Saison erst in sieben Pflichtspielen auf dem Platz.

Neben Schalke und Gladbach sollen auch 1899 Hoffenheim und der VfB Stuttgart an einer Verpflichtung von Kempf interessiert sein.