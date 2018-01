Fix! Marko Pjaca wechselt zum FC Schalke 04

Marko Pjaca trägt in der Rückrunde das Trikot des FC Schalke 04

Die Hängepartie ist beendet: Der Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 leiht den kroatischen Nationalspieler Marko Pjaca bis zum Saisonende vom italienischen Meister Juventus Turin aus.

Wie die Gelsenkirchener am Donnerstag mitteilten, hat der 22-jährige Offensiv-Allrounder den obligatorischen Medizincheck bestanden und wird demnach schon bald zur Schalker Mannschaft stoßen. Laut Medienberichten wird Pjaca bis zum Sommer 2018 ohne anschließende Kaufoption ausgeliehen.

Medizincheck bestanden: @marko_pjaca20 wird Schalker. Vertrag wird in Kürze unterschrieben. #S04 — FC Schalke 04 (@s04) 4. Januar 2018

Laut "Gazzetta dello Sport" wird der Transfer mit der Leihgebühr für Weltmeister Benedikt Höwedes verrechnet, der im Sommer zu den Bianconeri wechselte. Ob oder wie viel Ablöse der FC Schalke an die Turiner überweisen muss, ist nicht offiziell bekannt. Laut "kicker" kostet der Kroate die Königsblauen aber 800.000 Euro, dazu übernimmt der Bundesligist das Gehalt des Linksaußen.

"Wir sind froh, dass Marko sich für uns entschieden hat, an ihm waren sehr viele Vereine interessiert", sagte Schalke-Trainer Domenico Tedesco: "Er bringt noch einmal eine zusätzliche Qualität in unser Team." Sportvorstand Christian Heidel erklärte: "Marko wollte unbedingt zu uns. Wir sind uns sicher, dass er uns sofort weiterhelfen wird."

Obwohl Pjaca sich im Frühjahr einen Kreuzbandriss zuzog, macht er laut S04-Manager Christian Heidel einen "topfitten Eindruck". Zu einem Einsatz in der ersten Mannschaft Juves hat es in der Saison 2017/18 trotzdem nicht gereicht. Zuletzt lief der 22-Jährige regelmäßig in der zweiten Mannschaft des italienischen Meisters auf. Im Vorjahr brachte es der Kroate, der auch mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht wurde, auf 14 Einsätze in der Serie A.