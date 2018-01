Stevens prophezeit "Probleme" in Hoffenheim

Stevens trainierte die Hoffenheimer bis Februar 2016

Nachdem die TSG Hoffenheim im Sommer schon Sebastian Rudy und Niklas Süle an Bayern München verlor, wechselte in diesem Winter auch Sandro Wagner zum deutschen Rekordmeister. Zudem verlässt Mark Uth den Verein im Sommer in Richtung Schalke 04. Ex-1899-Trainer Huub Stevens warnt deshalb vor dem Ausverkauf.

Im breit aufgestellten Kader der Kraichgauer stehen viele junge Spieler wie Stefan Posch, Kevin Akpoguma und Dennis Geiger. Diese Talente wecken das Interesse von größeren Vereinen: "Natürlich muss der Verein immer wieder gute Spieler verkaufen", erklärte Stevens die Hoffenheimer Situation im Gespräch mit "Sport1".

Das sei kein Problem, solange der Verein so erfolgreich mit den jungen Spielern arbeite. Diese Spieler müssten dann aber auch einschlagen. "Es gibt vielleicht auch mal den Moment, wenn nicht so viele Jugendspieler den Sprung zu den Profis schaffen. Dann kann es Probleme geben", ergänzte er.

Nicht nur die Hoffenheimer Spieler sind im internationalen Fußball beliebt. Erst Anfang des Jahres verließ Co.-Trainer Alfred Schreuder die TSG in Richtung Amsterdam. Das bezeichnete Stevens als "großen Verlust".

Nagelsmanns Zukunft ungewiss

Auch um die Zukunft des aktuellen Trainers Julian Nagelsmann ist der "Knurrer von Kerkrade" besorgt: "Ich weiß nicht, was mit Julian passiert, ob er vielleicht doch im Sommer gehen wird." Sollte das passieren, "wird es für Hoffenheim ganz eng".

Nach dem schwachen Abschneiden in der Europa League und nur Rang sieben in der Bundesliga musste Nagelsmann das erste Mal in seiner noch jungen Trainerkarriere eine Krise meistern. "Vielleicht ist es für ihn besser, diese Entwicklung bei Hoffenheim durchzustehen als bei einem großen Verein. Bei einem Spitzenklub hast du mehr Druck als in Hoffenheim. Julian muss nur in sich selbst rein horchen", glaubt sein niederländischer Vorgänger.