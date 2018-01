Offiziell! BVB schnappt sich Basel-Juwel Akanji

Manuel Akanji wechselt zu Borussia Dortmund (Bildquelle: twitter.com/BVB)

Borussia Dortmund hat Abwehr-Juwel Manuel Akanji vom FC Basel verpflichtet. Der 22 Jahre alte Innenverteidiger erhält beim BVB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Das gaben die Schwarzgelben am Montag bekannt.

Dem "kicker" zufolge bezahlt der Revierklub eine Sockelablöse von 18 Millionen Euro für den Schweizer Nationalspieler. Diese kann durch erfolgsabhängige Boni noch auf gut 20 Millionen Euro steigen.

"Manuel hat sich mit seinen Leistungen ins Visier mehrerer europäischer Topklubs gespielt, und wir sind glücklich, dass er sich für uns entschieden hat", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc. "Er hat in der Nationalmannschaft und in der Champions League schon nachgewiesen, dass er auf höchstem europäischem Niveau spielen kann. Gleichwohl sehen wir in ihm einen Abwehrspieler, der über weiteres Entwicklungspotenzial verfügt."

Akanji spielte seit 2015 für Basel. 2016 gewann er mit dem FCB die Meisterschaft, 2017 das Schweizer Double. Ingesamt bestritt er in der Super League 42 Partien und erzielte dabei fünf Tore.

In der laufenden Spielzeit stand er zudem in allen sechs Champions-League-Partien des Achtelfinal-Teilnehmers über 90 Minuten auf dem Platz. Für die Eidgenossen absolvierte Akanji bislang vier Länderspiele.

BVB-Wechsel eine "Herzensangelegenheit" für Akanji

"Ich habe mich in den Gesprächen mit den Dortmunder Verantwortlichen sehr wohl gefühlt. So war es eine Herzensentscheidung. Und der Fußball, der in Dortmund gespielt wird, hat mir schon immer gefallen", erklärte Akanji. "Ich freue mich auf die Zeit hier und werde mein Bestes geben."

🇨🇭 Neu aus der Schweiz: Manuel #Akanji!



Was sich der 22-Jährige mit dem BVB vorgenommen hat, verrät er in seinem ersten Interview! pic.twitter.com/TE1pPFIMhh — Borussia Dortmund (@BVB) 15. Januar 2018

Der 1,87 Meter große Rechtsfuß erhält in Dortmund die Rückennummer 16. Er ist in der laufenden Saison auch in der Europa League spielberechtigt. Dort trifft der BVB im Sechzehntelfinale auf den italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo.

Akanji ist nach Andy Egli (1984-1986), Stéphane Chapuisat (1991-1999), Philipp Degen (2005-2008), Alex Frei (2006-2009) und dem aktuellen Torwart Roman Bürki der sechste Schweizer in Diensten der Borussia.