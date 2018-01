Badstuber-Zukunft beim VfB völlig offen

Holger Badstubers Vertrag in Stuttgart läuft im Sommer 2018 aus

Holger Badstuber vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart hat weiter offengelassen, ob er seinen Vertrag bei den Schwaben auch über die Saison 2017/2018 hinaus verlängern wird.

"Holger ist in einer Findungsphase seiner sportlichen Stabilität", wurde Stuttgarts Sportvorstand Michael Reschke im "kicker" zitiert. Bisher habe der 31-malige Nationalspieler von Gesprächen über einen neuen Kontrakt abgesehen.

In der Abwehrreihe des Aufsteigers spielt Badstuber eine solide Rolle. 13 Partien absolvierte der 28-Jährige in der laufenden Spielzeit. Der Verteidiger befindet sich in seinem ersten Jahr beim VfB, nachdem er zuvor eine Halbserie auf Leihbasis beim FC Schalke 04 kickte.

Neben einem längerfristigen Engagement am Neckar scheint für Badstuber auch eine Auslandsstation weiter denkbar. Schon in der Vergangenheit wurde er immer wieder mit Klubs aus der spanischen Primera División und der italienischen Serie A in Verbindung gebracht.

Suche nach Alternativen

"Er will gesund und fit sein, seinen Körper in den Griff kriegen, und denkt im Moment in kurzen Abschnitten" erklärte VfB-Boss Reschke weiter und betonte, dass sich der Verein und Badstuber bei ihren Gesprächen die nötige Zeit geben wollen. Stuttgarts Sportvorstand ließ durchblicken, dass sich der VfB alternativ auch mit möglichen externen Neuzugängen für die zentrale Abwehrposition beschäftige.

Reschke führte weiter aus: "Holger hat bisher eine sehr starke Saison gespielt, wir brauchen ihn. Aber er will sich jetzt nicht erklären, was die nächste Saison angeht."