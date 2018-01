Medien: BVB erneut an Lyon-Youngster dran

Wechselt Maxwel Cornet von Olympique Lyon zum BVB?

Borussia Dortmund ist auf der Suche nach Verstärkungen offenbar erneut an Flügelspieler Maxwel Cornet von Olympique Lyon interessiert.

Laut "L'Equipe" weilten BVB-Scouts am Sonntag beim 2:1-Sieg von OL gegen Paris Saint-Germain. Bereits im Sommer war Cornet ein heißer Kandidat in Dortmund, damals ging es um die Nachfolgersuche für den zum FC Barcelona abgewanderten Ousmane Dembélé. Statt Cornet wechselte allerdings der deutlich erfahrenere Andrey Yarmolenko zum Revierklub.

Im erneuten Werben um den 21-jährigen Außenstürmer soll die Borussia allerdings nicht konkurrenzlos sein. Auch der FC Valencia ist dem Bericht zufolge an Cornet interessiert.

Zwar sind die Lyon-Verantwortlichen nicht gewillt, den talentierten Youngster ziehen zu lassen. Doch könnte sich diese grundsätzliche Haltung ändern, wenn ein konkretes Angebot für Cornet auf den Tisch kommt.

Ganz billig werden dürfte Cornet für den BVB aber nicht. Sein Vertrag bei Olympique läuft noch bis Sommer 2021. Mit acht Scorerpunkten (sechs Tore, zwei Assists) in der vergangenen sowie bereits sieben (zwei Tore, fünf Assists) in der laufenden Spielzeit, zählt Cornet bei seinem aktuellen Arbeitgeber zu den Leistungsträgern in der Offensive.

Im Sommer geisterte eine Ablösesumme von 22 Millionen Euro für den Nationalspieler der Elfenbeinküste durch die Medien. Diese dürfte bei einem Transfer im Januar zumindest nicht geringer werden.