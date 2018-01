Batshuayi ersetzt Aubameyang - Giroud zu Chelsea

Michy Batshuayi, Olivier Giroud und Pierre-Emerick Aubameyang könnten am Mittwoch neue Arbeitgeber haben

Im spektakulären Stürmer-Domino ist der wichtigste Stein offenbar gefallen. Wie englische Medien am Dienstagabend berichten, haben sich der FC Arsenal und der FC Chelsea auf einen Wechsel von Olivier Giroud geeinigt.

Laut "Guardian" haben die beiden Londoner Klubs mittlerweile den "Durchbruch" in den Verhandlungen erzielt. Der Transfer zog sich in den letzten Stunden, weil Chelsea den Preis für den französischen Nationalspieler drücken wollte, heißt es. Nun haben sich die Blues mit Arsenal angeblich auf eine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro geeinigt.

Mit dem Wechsel Girouds an die Stamford Bridge ist auch der Wechsel von Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund zum FC Arsenal nur noch Formsache. Da der FC Chelsea in Giroud einen Ersatz für den Belgier Michy Batshuayi gefunden hat, lassen die Blues den 24-Jährigen Richtung Dortmund ziehen. Am Mittwoch soll Batshuayi offiziell vom BVB vorgestellt werden, berichten englische Medien.

Arsenal zahlt für Batshuayi

Ebenfalls am Mittwoch wird Aubameyang den obligatorischen Medizincheck bei den Gunners absolvieren. Sollten die Klubärzte grünes Licht geben, dürfen sich die Dortmunder auf den nächsten Geldregen freuen. Im Gespräch ist eine Ablöse in Höhe von 60 bis 70 Millionen Euro.

Wie viel Geld der BVB für Batshuayi nach London überweist, ist indes nicht klar. Im Gespräch ist offenbar lediglich ein Leihgeschäft bis zum Sommer. Dieses soll den Bundesligisten laut "kicker" 1,5 Millionen Euro kosten. Ob der Kontrakt auch eine Kaufoption beinhaltet, muss von den Vereinen noch ausgehandelt werden.

Kurios: Die Ablösesumme für Pierre-Emerick Aubameyang hat sich laut "kicker" um jene 1,5 Millionen Euro erhöht, die die Batshuayi-Leihe kosten soll (64,5 statt 63 Millionen Euro). Hintergrund: Da ursprünglich ausgehandelt war, dass Olivier Giroud ohne weitere Kosten für den BVB nach Dortmund wechselt, "übernehmen" die Gunners jetzt die Summe aus dem Leihgeschäft.