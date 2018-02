Rost feuert gegen den HSV: "Kredit bei Null"

Prophezeit dem HSV eine schwierige Zukunft: Frank Rost

Ex-HSV-Torwart Frank Rost ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Nach der jüngsten Niederlage der Rothosen hat sich der 44-Jährige jetzt mit gewohnt markigen Worten zur prekären Situation an der Elbe geäußert.

"In diesem Verein müssen gravierende Veränderungen vorgenommen werden. Diese wirst du wahrscheinlich aber erst vornehmen können, wenn es dem Verein richtig schlecht geht, sprich er abgestiegen ist", wetterte Rost bei "Sky Sport News HD" und ergänzte: "Man muss da eine Linie reinbringen, da glaubt doch keiner mehr was. Der Kredit des HSV ist bei null."

Für den Ex-Profi kommt die negative Entwicklung des Traditionsvereins aber wenig überraschend. "Das ist selbstgemachtes Leid. Ich vergleiche das immer mit den drei Türen. Du weißt, dass hinter der einen Türe jemand ist, der dir richtig auf die Nuss haut, und der HSV rennt jedes Jahr durch die gleiche Türe", so Rost, der ein HSV-Engagement in Zukunft aber keineswegs ausschloss: "Gerade in den HSV habe ich sehr viel Energie und Herzblut reingesteckt. Wenn so ein Verein kommen und fragen würde, ob ich mir das vorstellen könnte, dann würde ich das natürlich machen."

Auch Trainer Markus Babbel blickt mit Sorge auf den Hamburger SV: "Es ist traurig mit anzusehen, was da in den letzten Jahren abläuft. In diesem Jahr schaut es so aus, als das es sie erwischen würde. Das Schlimmste wäre, wenn der HSV absteigen würde. Aber warum soll man das nicht nochmal schaffen."

Hollerbach ein "absolut fantastischer Trainer"

Einzig im Engagement von Trainer Bernd Hollerbach sieht der Europameister von 1996 einen Lichtblick. "Ich kenne Bernd, für mich ist er ein absolut fantastischer Trainer. Es ist nachvollziehbar und logisch, dass der HSV ihn geholt hat", bekräftigte der 45-Jährige: "Wenn es einer schafft, dann ist es der Bernd."

Eine Einschätzung, die TV-Experte Dietmar Hamann nur bedingt teilte: "Der HSV ist ein Traditionsverein und einer der größten Vereine in Deutschland. Wenn man sieht, dass da so rumgewurschtelt wird, dann ist das sehr traurig. Ich glaube, dass Mainz und Hamburg die Plätze 16 und 17 unter sich ausmachen werden."