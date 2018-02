Medien: BVB-Schmerzgrenze für Weigl enthüllt

Verlässt Julian Weigl im Sommer das Ruhrgebiet?

Julian Weigl von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund findet unter BVB-Trainer Peter Stöger langsam wieder zu alter Stärke zurück. Jetzt scheint der Mittelfeldspieler bei einem englischen Schwergewicht, Begehrlichkeiten geweckt zu haben.

Wie der englische "Mirror" berichtet, hat Manchester City Weigl als potenzielle Verstärkung ausgemacht. Billig wäre der 22-Jährige aber nicht zu haben. Bei 45 Millionen Euro soll demnach die Dortmunder Schmerzgrenze liegen. Für den Scheichklub aus Manchester kein wirkliches Hindernis.

Nach einer durwachsenen Hinrunde ist der Ballverteiler in Dortmund nicht mehr unumstritten. "Weigl hat auch noch nicht die Figur, vielleicht müsste er noch drei bis vier Kilo zulegen und noch wachsen", bemängelte BVB-Boss Watzke kürzlich in der "Bild". Ein Abgang aus dem Ruhrgebiet scheint daher nicht vollends ausgeschlossen. Bereits in der vergangenen Winterpause soll sich der fünffache Nationalspieler ernsthaft mit einem möglichen Transfer beschäftigt haben.

Training unter Pep Guardiola lockt

Die Aussicht bei Manchester City unter Pep Guardiola zu trainieren, könnte jetzt einen zusätzlichen Wechsel-Anreiz darstellen. Beim spanischen Coach stehen seit jeher ballsichere Mittelfeldspieler hoch im Kurs. So würde Stratege Weigl perfekt in Guardiolas Beuteschema passen.

Allerdings ist der Youngster noch bis 2021 an die Borussia gebunden. Zudem verfügt City in der Mittelfeld-Zentrale über zahlreiche Hochkaräter wie Ilkay Gündogan oder Kevin De Bruyne. Angesichts der momentanen Leistungsschwankungen müsste sich Weigl im Haifischbecken Premier League wohl vorerst hinten anstellen.