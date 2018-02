Medien: FC Bayern schon mit Malcom einig

Wechselt Malcom von Bordeaux zum FC Bayern München?

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Arjen Robben und Franck Ribéry ist der FC Bayern München offenbar in Frankreich fündig geworden. Mit Newcomer Malcom von Girondins Bordeaux soll sich der deutsche Fußball-Rekordmeister bereits handelseinig sein.

Das berichtet "Sport Bild" am Sonntagnachmittag. Demnach gab es bereits ein Treffen zwischen Klub-Führung und Berater-Agentur des Spielers, das von einem Zwischenhändler eingefädelt wurde. Beide Parteien sollen dabei sich auf die Rahmenbedingungen eines Fünfjahresvertrag geeinigt haben.

Im Sommer könnte der Flügelstürmer also in die bayerische Landeshauptstadt wechseln. Bordeaux sei allerdings erst ab einer Ablösesumme von 60 Millionen Euro gesprächsbereit, so "Sport Bild". Verhandlungen zwischen den Vereinen habe es noch nicht gegeben.

Auch nach Informationen des englischen "Mirror" haben die Münchner im Werben um den 20-Jährigen die Pole Position inne. Die ebenfalls interessierten Premier-League-Schwergewichte FC Arsenal und Tottenham Hotspur werde der FC Bayern voraussichtlich ausstechen, schreibt das Boulevard-Blatt.

Beide Londoner Klubs hatten sich bereits im Winter um einen Transfer des Brasilianers bemüht. Bordeaux schob einem Wechsel allerdings einen Riegel vor.

Malcom selbst hat "Lust zu wechseln"

Der sechsmalige französische Meister kämpft in der Ligue 1 um die Teilnahme am Europapokal. Trainer Gustavo Poyet hatte zuletzt allerdings bekannt, dass Malcom den Klub "früher oder später" verlassen werden, der umworbene Youngster selbst erklärte, er habe "Lust zu wechseln".

Dass Malcom bei internationalen Top-Klubs begehrt ist, kommt nicht von ungefähr. In der laufenden Saison verbuchte der Linksfuß acht Treffer und sieben Torvorlagen für Girondins. In der vergangenen Spielzeit war Malcom auf zwölf Scorerpunkte (sieben Treffer, fünf Assists) gekommen. Der frühere brasilianische Juniorennationalspieler wurde in der Vergangenheit auch mehrfach mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.

Die Verträge von Robben und Ribéry in München laufen nach der Spielzeit aus. Noch ist nicht klar, ob die Klub-Führung mit einem der Oldies verlängert. Bislang stehen für die kommende Saison auf den offensiven Außen nur Kingsley Coman und Serge Gnabry bei den Bayern unter Vertrag.