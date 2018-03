DFB-Frauen starten mit Pleite in SheBelieves Cup

Alexandra Popp und Co. unterliegen den USA

Die deutschen Fußballerinnen können die USA einfach nicht bezwingen: Beim SheBelieves Cup unterlag die Auswahl von Bundestrainerin Steffi Jones zum Auftakt dem Gastgeber mit 0:1 (0:1) und verpasste das erhoffte erste Erfolgserlebnis gegen den Weltmeister seit über 14 Jahren.

Im stürmischen und frostigen Columbus/Ohio erzielte Megan Rapinoe (17.) in einer intensiven Begegnung das Tor für die kaltschnäuzigen Amerikanerinnen. Bei der dritten Auflage des hochkarätig besetzten Vier-Nationen-Turniers trifft die DFB-Auswahl als nächstes am Sonntag (21:00 Uhr) in Harrison/New Jersey auf England.

Der WM-Dritte hatte zuvor im ersten Spiel unter dem neuen Nationaltrainer Phil Neville Vorjahressieger Frankreich mit 4:1 (3:0) besiegt. Der kommende WM-Gastgeber ist dann am Mittwoch (22:00 Uhr) zum Abschluss Gegner der deutschen Mannschaft, die bei den ersten beiden Turnierauflagen jeweils den zweiten Platz belegt hatte.

"Wir wollen den größtmöglichen Erfolg und jedes Spiel gewinnen", hatte Jones vor dem Turnier als Marschroute vorgegeben. Und vor 14.591 Zuschauern im MAPFRE-Stadium, Heimspielstätte des MLS-Klubs Columbus Crew, war die DFB-Auswahl auch zu Beginn das spielerisch etwas bessere Team.

Gute Schlussphase des DFB führt nicht zum Remis

Doch die USA zeigten sich gewohnt effektiv - allerdings auch mit Unterstützung des böigen Rückenwinds. Nach einem weiten Abschlag und Kopfballverlängerung von Star-Stürmerin Alex Morgan bestrafte Flügelspielerin Rapinoe die überrumpelte deutsche Abwehr mit dem Führungstor (17.). Auf der Gegenseite war ein Pfostentreffer nach einem abgefälschten Schuss von DFB-Kapitänin Dzsenifer Marozsán (20.) die beste Torchance.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gastgeberinnen allerdings den Druck. Die Deutschen kamen zunächst kaum aus der eigenen Hälfte, Torhüterin Almuth Schult wurde in ihrem 50. Länderspiel mehrfach geprüft. Zudem musste Babett Peter nach nicht einmal einer Stunde mit einer Fußverletzung vom Feld.

Für die Abwehrchefin kam Lena Goeßling ins Spiel. Die Wolfsburgerin war nach einer Aussprache mit Jones infolge eines Streits über die Nichtnominierung beim vergangenen Länderspiel im November in den Kader zurückgekehrt. In der Schlussphase entwickelte die deutsche Auswahl wieder mehr Zug zum Tor, die USA konzentrierten sich darauf, die Führung über die Zeit zu bringen.

Der SheBelieves Cup dient den DFB-Frauen in diesem Jahr vor allem als intensive Vorbereitung auf die heiße Phase der WM-Qualifikation, die im April fortgesetzt wird. Auf dem Weg zur Endrunde im kommenden Jahr sollte sich der zweimalige Welt- und achtmalige Europameister nach einer Heim-Niederlage gegen Island keine weiteren Ausrutscher erlauben.