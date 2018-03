Medien: Mailänder Duo streitet um Bayerns Vidal

Arturo Vidal spielt seit 2015 für den FC Bayern München

Der bevorstehende Wechsel von Schalkes Leon Goretzka zum Fußball-Bundesligisten Bayern München zieht weiter seine Kreise. Im Mittelfeld des Tabellenführers wird der Platz schließlich auch für gestandene Spieler eng. Allen voran Arturo Vidal wird in den Medien immer wieder mit ausländischen Top-Klubs in Verbindung gebracht. In Mailand will man nun von der Situation in München profitieren.

Wie das italienische Blatt "Tuttosport" schreibt, haben der AC Milan sowie Stadtrivale Inter großes Interesse an den Qualitäten des Chilenen. Auch der 30-Jährige selbst sei dem Bericht zufolge einer Rückkehr in die italienische Serie A nicht abgeneigt. Zwischen 2011 und 2015 schnürte er immerhin die Schuhe für Juventus, ehe er zum FC Bayern München wechselte.

Vidals Vertrag hat in München noch bis 2019 Gültigkeit. In Italien munkelt man daher, dass in der Sommerpause Bewegung in die Personalie kommt. Ein Abschied sei "Tuttosport" nach dem Goretzka-Wechsel bereits so gut wie beschlossen.

Für einen Wechsel zu einem der beiden Mailänder Klubs sprechen einerseits die sportlichen Ambitionen, andererseits die finanziellen Möglichkeiten. Das kolportierte Jahresgehalt von sechs Millionen könnten Inter und der AC Milan stemmen, so der Bericht weiter.

Ob Arturo Vidal allerdings selbst eine Rückkehr in die Serie A anstrebt, steht auf einem anderen Blatt. Erst kürzlich hatte der 97-fache Nationalspieler Chiles gegenüber "Sport1" erklärt, keinesfalls über einen Wechsel nachzudenken. Für einen Verbleib an der Säbener Straße spricht zudem, dass Vidal unter Trainer Jupp Heynckes eine der besten Spielzeiten im Bayern-Dress erlebt. In dieser Bundesliga-Saison steht der Mittelfeldstratege bei sechs Toren und zwei Assists in 19 Spielen.