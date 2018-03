Magdeburg: Millionen für Stadionausbau

Große Investition geplant: Magdeburgs Fußballstadion

Die Landeshauptstadt Magdeburg will 10,7 Millionen Euro in den Umbau der MDCC-Arena investieren. Nach dem geplanten Umbau würde die Gesamtkapazität des Stadions in Sachsen-Anhalt, das aktuell vom Drittligisten 1. FC Magdeburg genutzt wird, 30.098 Plätze betragen.

Derzeit bietet die Arena 25.500 Besuchern Platz. Ziel ist es, den Stadionumbau bis Ende 2019 zu realisieren, teilte die Stadt offiziell mit. Der Stadtrat muss diesem Entwurf am 5. April noch zustimmen.

Ursprünglich waren sechs Millionen Euro für den Umbau der Nordtribüne (Block U der FCM-Fans) sowie der Südtribüne (Gästebereich) geplant. "Die MDCC-Arena soll in großen Bereichen statisch-konstruktiv ertüchtigt, die Kapazität um rund 3900 Besucherplätze erweitert und das Stadion zweitligatauglich werden", sagte Oberbürgermeister Lutz Trümper.

Im Zuge der Lizenzanforderungen der Deutschen Fußball Liga sollen unter anderem der Pressebereich sowie die Parkplatzkapazität erhöht werden. Außerdem soll die Anzahl der WC-Anlagen mehr als verdoppelt werden. Als Tabellenzweiter hat Magdeburg gute Chance auf den Aufstieg in die 2. Liga.