Stögers BVB-Zeit läuft ab - übernimmt Favre?

Lucien Favre wird beim BVB gehandelt

Als Trainer von Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach hat Lucien Favre in der Fußball-Bundesliga bleibenden Eindruck hinterlassen. Kein Wunder, dass immer wieder Gerüchte um ein erneutes Engagement im deutschen Oberhaus durch den medialen Äther huschen. Nun soll Borussia Dortmund einmal mehr die Fühler nach dem Schweizer ausstrecken.

Favre galt schon zur Jahreswende als heißer Anwärter auf die Nachfolge von Ex-BVB-Coach Peter Bosz, sein aktueller Arbeitgeber OGC Nizza pochte jedoch darauf, dass der 60-Jährige seinen Vertrag erfüllt. Dieser endet im Sommer 2019. Wie "RMC Sport" berichtet, ist das Interesse der Borussen aber nie erloschen.

Der Radiosender will zudem erfahren haben, dass man beim BVB nicht gänzlich mit den Leistungen von Bosz-Nachfolger Peter Stöger zufrieden ist. Die Wege werden sich demnach im Sommer definitiv trennen.

Weltmeister überschüttet Favre mit Lob

"Er ist ein hervorragender Trainer. In Deutschland wird viel über ihn geredet, da er sich dort bereits bewiesen hat, aber ich bin sicher, er würde auch in England oder anderswo bestehen", lobt der ehemalige französische Welt- und Europameister Christoph Dugarry Favre und ergänzt: "Es ist ein Wunder, dass Nizza es geschafft hat, ihn in den letzten zwei Jahren zu halten. Er hat es verdient einen großen Klub zu trainieren."

Favre übernahm Nizza im Sommer 2016 und führte die Mannen von der Côte d'Azur sensationell auf Rang drei, in der laufenden Saison rangiert Nizza auf Platz sieben, hat die Europa-League-Qualifikation aber noch im Blick.

In Deutschland wurde der Eidgenosse 2015 zum besten Trainer der Spielzeit gewählt. Zuletzt kursierten auch Gerüchte, Favre sei ein potenzieller Nachfolger von Jupp Heynckes, der den FC Bayern nach der Spielzeit nach derzeitigem Stand verlassen wird.