Schalke-Leihspieler Geis bald ein Schwabe?

Johannes Geis spielt derzeit in der Primera División

Schalke-Leihspieler Johannes Geis ist in den Fokus des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart gerückt. So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht am Montag.

Nach Information des "kicker" sind die Schwaben an einer Verpflichtung des Defensivallrounders interessiert. Der 24-Jährige ist noch bis zum Saisonende 2019 vertraglich an den Ligakonkurrenten FC Schalke 04 gebunden. Bei den Königsblauen spielt Geis in der laufenden Saison keine Rolle, wurde schon im zurückliegenden Sommer an den spanischen Spitzenverein FC Sevilla ausgeliehen.

Auch beim Champions-League-Teilnehmer und kommenden Viertelfinal-Gegner des FC Bayern München hat sich der Ex-Mainzer bisher aber nicht durchsetzen können. In La Liga bringt er es in der aktuellen Spielzeit auf lediglich fünf Startelfeinsätze. In der Königsklasse durfte er erst bei einer Partie von Beginn an ran.

Die Gelsenkirchener dürften bei einer Anfrage aus Stuttgart also durchaus gesprächsbereit sein. Der VfB treibt derzeit seine Kaderplanung mit Nachdruck voran. Sportvorstand Michael Reschke hat nach der jüngsten Erfolgsserie seines Klubs dabei deutlich bessere Argumente als noch in der Winterpause, als sich die Stuttgarter noch mitten im Abstiegskampf befanden.

Unter Neu-Coach Tayfun Korkut hat der Aufsteiger den Turnaround geschafft und liebäugelt als Tabellenachter mittlerweile sogar mit dem internationalen Geschäft.