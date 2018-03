Deutsche U21 droht Ausfall von Bundesliga-Duo

U21-Bundestrainer Kuntz bangt um Thilo Kehrer

Die beiden Bundesliga-Profis Thilo Kehrer vom FC Schalke 04 und Timo Baumgartl vom VfB Stuttgart werden der deutschen U21-Nationalmannschaft in den bevorstehenden Qualifikationsspielen für die EM-Endrunde 2019 möglicherweise fehlen.

Wie der DFB mitteilte, wurden beide zu Wochenbeginn noch bei ihren Vereinen behandelt und trafen am Montag deshalb nicht im Teamhotel in Braunschweig ein.

Bis Mittwoch soll entschieden werden, ob Kehrer (Augenverletzung) und Baumgartl (Gehirnerschütterung) noch nachreisen. Das Team von Trainer Stefan Kuntz empfängt am Donnerstag (19:00 Uhr) Israel und gastiert am 27. März in Kosovo (18:45 Uhr). Nach fünf Spielen führt der Europameister die Gruppe 5 mit zwölf Punkten an.

"Wir wollen die Tabellenführung verteidigen, daher gehen wir die Vorbereitung auf unsere Gegner Israel und Kosovo mit voller Konzentration an", sagte Kuntz.