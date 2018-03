DFB-Auswahl jagt eigenen Länderspielrekord

Mats Hummels (l.) und Marc-André ter Stegen sind gegen Spanien und Brasilien vorerst gesetzt

Die Rekordjagd geht weiter: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist seit 21 Länderspielen ungeschlagen. In der Geschichte des DFB gab es insgesamt nur zwei längere Erfolgsserien.

Von Oktober 1978 bis Dezember 1980 blieb die Nationalmannschaft in 23 Begegnungen in Folge ohne Niederlage, von Juni 1996 bis Februar 1998 waren es 22.

Sollte die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw zum Start ins WM-Jahr am Freitag (20:45 Uhr) in Düsseldorf gegen Spanien und vier Tage später in Berlin (20:45 Uhr) gegen Brasilien erneut nicht als Verlierer vom Platz gehen, hätte sie den Rekord eingestellt.

Seine bisher letzte Niederlage hat der Weltmeister im EM-Halbfinale 2016 gegen Gastgeber Frankreich kassiert (0:2).