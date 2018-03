Last-Minute-Tor: Japan entgeht Blamage

Shoya Nakajima rettete Japan das Remis gegen Mali

Japans Fußball-Nationalmannschaft hat in letzter Minute eine Niederlage im WM-Test gegen Mali vermieden.

Durch ein Tor von Shoya Nakajima in der Nachspielzeit erreichte der viermalige Asienmeister gegen die Nummer 67 der FIFA-Weltrangliste in Lüttich noch ein 1:1 (0:1). Abdoulaye Diaby hatte die Afrikaner in der 44. Minute per Foulelfmeter in Führung gebracht.

Bei Japan stand das Bundesliga-Trio Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt), Takashi Usami (Fortuna Düsseldorf) und Yuya Osako (1. FC Köln) in der Startelf, Gotoku Sakai (Hamburger SV) wurde zur zweiten Halbzeit eingewechselt. Shinji Kagawa von Borussia Dortmund fehlte verletzt.

Am Dienstag trifft Japan ebenfalls in Lüttich auf die Ukraine. Die Begegnungen dienen als Test für die WM in Russland, wo die Asiaten auf Polen, Senegal und Kolumbien treffen.