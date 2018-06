Juventus steigt in Lewandowski-Poker ein

Wie lange spielt Robert Lewandowski noch für den FC Bayern?

Die Liste der möglichen Abnehmer für Robert Lewandowski wird länger. Nachdem bereits Real Madrid, dem FC Chelsea, Manchester United und Paris Saint-Germain Interesse am Stürmer des Fußball-Bundesligisten FC Bayern nachgesagt wurde, steigt nun auch Juventus Turin in den Poker um den Polen ein.

Wie die italienische Tageszeitung "Corriere dello Sport" unter Berufung auf interne Quellen berichtet, will der Meister der Serie A Robert Lewandowski um jeden Preis verpflichten, wenn der Argentinier Gonzalo Higuaín den Klub in diesem Sommer verlässt.

Lewandowski (Vertrag bis 2021) sei einer von wenigen Kandidaten, die "Pipita" adäquat und "ohne Risiko" ersetzen können. Obwohl sich die Bayern-Bosse seit Wochen gegen einen Wechsel des Polen aussprechen, könne sich die Lage noch ändern, schreibt das Blatt. Der Grund: das Geld.

Sollte Higuaín die Alte Dame verlassen, würde der Wechsel wohl deutlich mehr als 60 Millionen Euro in die Juve-Kasse spülen. Zwischen 80 und 90 Millionen Euro könnte Turin anschließend dem FC Bayern für Lewandowski offerieren. Eine Summe, bei der selbst die Münchner ins Grübeln kommen könnten.

Chelsea gibt einziges Angebot ab

Ob der FC Bayern in der Vergangenheit ein Angebot in ähnlicher Höhe erhalten hat, ist fraglich. Bislang soll überhaupt erst eine Offerte für den Bundesliga-Torschützenkönige eingegangen sein: vom FC Chelsea. Real Madrid hat angeblich Abstand von einer möglichen Verpflichtung genommen, PSG gilt als interessiert, allerdings hält Lewandowski nicht viel vom einem Wechsel in die Ligue 1.

Bleibt die Frage, ob die Bayern nur aufgrund der sportlichen Perspektive auf ihrem Standpunkt beharren oder viel mehr zeigen wollen, dass sie nicht "erpressbar" sind. Geht es "nur" um das Sportliche, könnte ein Transfer bei einem passenden Angebot womöglich doch über die Bühne gehen.

Die Chancen auf das Double wären auch mit jedem anderen Stürmer groß - und die Champions League hat der FCB auch mit Robert Lewandowski in den letzten Jahren nicht gewonnen.