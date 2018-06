Medien: Arsenal sticht BVB im Seri-Poker aus

Jean Seri (l.) hat sich offenbar gegen Borussia Dortmund entschieden

Der Transfer von Jean Seri vom französischen Verein OGC Nizza zum Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist offenbar vom Tisch. Nach Informationen des englischen "Sky"-Reporters Dharmesh Sheth entscheidet sich der Ivorer für einen Wechsel zum FC Arsenal.

"Dortmund ist interessiert. Dennoch bevorzugt der Spieler einen Wechsel in die Premier League", erklärte der Journalist im "Sky Sport Transfer Talk"-Podcast. Neben den Gunners sollen auch Chelsea, Liverpool und Manchester United um den Mittelfeldspieler buhlen.

Der 26-Jährige ist seit mehreren Jahren etablierter Stammspieler im zentralen Mittelfeld von OGC. In der vergangenen Saison trumpfte der 1,68 Meter kleine Ivorer vor allem als starker Vorbereiter auf und lieferte acht Assists.

Nachdem Nizzas Trainer Lucien Favre bei Borussia Dortmund unterschrieb, war spekuliert worden, dass er seinen Mittelfeldmotor mit zum Revierklub bringe. Das sei aufgrund der im Vertrag verankerten Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro möglich gewesen.

Champions League kein Anreiz für BVB-Wechsel

Es war nicht das erste Mal, dass ein großer Verein beim Ivorer anklopfte. Im letzten Sommer scheiterte ein Wechsel zum FC Barcelona auf der Zielgeraden. Ausschlaggebend für einen nun endgültigen Abschied ist wohl Nizzas verpasste Qualifikation für den internationalen Wettbewerb. OGC beendete die Spielzeit nur auf Rang acht.

Die Gunners dagegen treten die zweiten Saison in Folge nur in der Europa League an - Dortmund dagegen qualifizierte sich für die Champions League. Das sei allerdings kein Grund für Seri, sich für die Schwarz-Gelben zu entscheiden.

Der Dauerbrenner könnte in London der erste Neuzugang für Wenger-Nachfolger Unai Emery werden.