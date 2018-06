Matthäus überzeugt: BVB und RB greifen Bayern an

Borussia Dortmund und Bayern München bereiten sich auf die neue Bundesliga-Saison vor

Die Bundesliga-Saison 2017/18 hat der FC Bayern München einmal mehr dominiert. 21 Punkte trennten den Serienmeister und Vizemeister FC Schalke 04 am Ende. Die kommende Saison dürfte allerdings weitaus spannender werden, ist Lothar Matthäus überzeugt.

Der deutsche Rekordnationalspieler ist sicher, dass der BVB und RB Leipzig bessere Leistungen zeigen und den Bayern das Leben schwer machen werden. "Vor allem Borussia Dortmund und Leipzig, die sich nun an die Doppelbelastung gewöhnt haben dürften, werden die Münchner angreifen", so Matthäus gegenüber der "Sport Bild".

In der vergangenen Spielzeit musste sich der BVB mit Platz vier begnügen, zitterte sich gar erst am letzten Spieltag in die direkte Champions-League-Qualifikation. Leipzig wurde am Ende Sechster.

Für Matthäus liegt der Grund für eine "spannendere Saison, in der mehr Mannschaften dem FC Bayern den Titel streitig machen wollen", allerdings auch beim Meister selbst. In München stehe "ein Umbruch" bevor: "Vor allem mit dem Wechsel auf der Trainer-Position von Heynckes zu Kovac". Ein Umstand, den die Konkurrenz aus Dortmund und Leipzig ausnutzen wolle, so Matthäus weiter.

Magath sieht WM als Chance für die Konkurrenz

Ex-Bayern-Coach Felix Magath hält derweil gar einen Einbruch für möglich. "Klar ist, dass es nur einen anderen Meister geben wird, wenn der FC Bayern ungewohnte Probleme hat. Das könnte in der nächsten Saison der Fall sein", so der 64-Jährige gegenüber der Sportzeitschrift.

Neben dem Wechsel auf Trainerposition kommt laut Magath hinzu: "Nach einem Turnier wie der WM in diesem Sommer besteht für andere Vereine Hoffnung." Man wisse nie, "wie und wann die Spieler der Bayern zurückkommen. Das könnte zum Vorteil für den Rest der Liga sein".

Darüber hinaus sieht der Bayern-Meistertrainer von 2005 und 2006 mögliche Probleme im Kader. "Mit Lewandowski und einigen anderen Spielern scheint es in diesem Sommer eine besondere Problematik zu geben", so Magath weiter.

Der polnische Nationalspieler liebäugelt mit einem Wechsel nach der Weltmeisterschaft. Champions-League-Sieger Real Madrid wird immer wieder mit dem Topstürmer der Münchner in Verbindung gebracht.